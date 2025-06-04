Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Мигрантка из Мытищ может получить обратно изъятый жилищный сертификат

Мигрантка из Мытищ может получить обратно изъятый жилищный сертификат

Женщина из Таджикистана Тахмина Самадова оказалась в центре скандала после получения 24-миллионного жилищного сертификата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Это будет ПОЗОРОМ для страны🤮🤮🤮Обидно за державу😭😭😭
Ответить
1 д.
наверх