Голевой пас Угальде помог сборной Коста-Рики обыграть Гондурас и попасть на Кубок Америки-2024

Определились два последних участника Кубка Америки – ими стали сборные Коста-Рики и Канады. В квалификационных матчах плей-инн, состоявшихся сегодня утром во Фриско (США), эти две команды обыграли футболистов Гондураса и Тринидада и Тобаго соответственно.