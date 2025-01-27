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Диагноз — блокада: как голод, пережитый ленинградцами, повлиял на здоровье их потомков

Диагноз — блокада: как голод, пережитый ленинградцами, повлиял на здоровье их потомков

Полное голодание больше 72 часов уже считается длительным и вызывает целый ряд перестроек в организме: изменяется обмен веществ, перестраиваются ткани мозга, печени, почек, жировой ткани, сердца, скелетных мышц.

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