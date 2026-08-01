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Сергей Кристовский признался, почему иногда скучает по холостяцкой жизни, воспитывая семерых детей

Сергей Кристовский признался, почему иногда скучает по холостяцкой жизни, воспитывая семерых детей

В апреле 2026 года Сергей Кристовский впервые так подробно рассказал о своей семейной жизни. Музыкант не стал создавать образ идеального многодетного отца и с самоиронией признался: «Скучаю иногда по холостяцкой жизни, но жена меня спускает с небес на землю».

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