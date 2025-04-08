В Казани трое человек пострадали в результате ночной аварии

В Казани на проспекте Ямашева произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и «Лады» 14-й модели. Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали оба водителя, а также 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля.