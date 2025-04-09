Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси примет «Лос-Анджелес» в ответном матче

Команды встретятся в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1/4 финала Ответный матч Интер Майами США – Лос-Анджелес США Дата проведения 10 апреля, 03:00, «Chase Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 0:1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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