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  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Промокоды действительны до 15 декабря Известно, что участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность, используя призовые баллы за голосование.

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