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Поддержка Украины обошлась европейцам в 618 долларов на душу населения

Поддержка Украины обошлась европейцам в 618 долларов на душу населения

Расходы жителей стран Европейского союза на поддержку Украины за последний год выросли в 1,5 раза. Источник фото: РИА Новости / Нина Зотина Подсчет провели в газете «Известия», основываясь на данных Eurostat и Кильского института мировой экономики.

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