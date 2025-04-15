Уиткофф: намечается подписание сделки по Украине между Россией и США

Между США и Россией в переговорах по Украине наметился заметный прогресс. О том, что две державы сейчас настроены на перестройку отношений и экономический прогресс, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
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