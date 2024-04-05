В Мирном 95-летие отметил ветеран войны и труда Борис Сгибнев

95 лет ветерану войны и труда, труженику тыла Борису Афанасьевичу Сгибневу исполнилось 30 марта. Письмо со словами благодарности и теплыми пожеланиями ветеран получил от президента России Владимира Путина.
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