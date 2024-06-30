Психология ухода за собой: почему важно уделять время самому себе

Регулярный уход за собой помогает снизить стресс, улучшить настроение и повысить самооценку. Во-вторых, ухаживать за собой означает уделять внимание своему здоровью, что включает в себя правильное питание, занятия спортом, регулярные медицинские осмотры и другие заботы о физическом состоянии.