Хорхе Мартин пропустит три месяца в MotoGP

Aprilia RacingДействующий чемпион мира MotoGP Хорхе Мартин, который пропустил три первых этапа с начала чемпионата 2025 года после переломов, которые он получил в аварии на тестах в Сепанге, вернулся в гонки на четвёртом этапе в Катаре.