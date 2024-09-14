Китайские военные: проход немецких кораблей в Тайваньском проливе подаёт Пекину ложные сигналы Появление флота ФРГ вблизи Тайваня создает угрозу безопасности в регионе.
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Китайские военные: проход немецких кораблей в Тайваньском проливе подаёт Пекину ложные сигналы Появление флота ФРГ вблизи Тайваня создает угрозу безопасности в регионе.
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