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Болтон: Трамп сознательно разваливает НАТО в интересах России

Болтон: Трамп сознательно разваливает НАТО в интересах России

Политнавигатор Когда президент США Дональд Трамп требует от стран-членов НАТО поднять расходы на оборону с 2 до 5%, сохраняя американские расходы на уровне 3%, он тем самым готовит альянс к развалу.

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ЕБ
Евгений Бут
😂
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