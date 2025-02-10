Мусор по цене золота: Подмосковные СНТ бьют тревогу из-за взлетевших в десятки раз тарифов

Подмосковные СНТ после Нового года столкнулись с резким повышением стоимости услуг по вывозу мусора – заплатить за опустошение контейнеров в 2025 году некоторым из них придется почти в два раза больше, чем в 2024-ом.
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