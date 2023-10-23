2024 год: что принесет покровительство Зеленого Деревянного Дракона Елена ГалицкаяПо восточному календарю, 2024 год обещает принести с собой особое влияние Зеленого Деревянного Дракона, животного, которое ждали восточные культуры целых 60 лет.