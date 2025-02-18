Медведев сравнил Киев с бешеным животным за удар по нефтеперекачивающей станции на Кубани

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на атаку украинских вооруженных формирования на краснодарскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», отметив, что «бешеное животное укусило хозяина».
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