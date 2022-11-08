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«Ничего не слышал об этом». Представитель «Хрустального» о возможном бое Загитовой и Бузовой

Представитель руководства ледового дворца «Хрустальный» прокомментировал новость о возможном бое между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

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