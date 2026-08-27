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Царьград

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Врачи советуют ограничить влияние излучения умных часов

Врачи советуют ограничить влияние излучения умных часов

Эксперты предостерегают: умные часы, находясь рядом с кожей, испускают минимальное излучение Bluetooth и Wi-Fi, что может причинять вред здоровью, особенно детям, беременным и людям с хроническими болезнями.

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