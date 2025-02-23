Доллары и золото Трампа — продать нельзя купить Возврата нет Внешнеэкономическая политика Дональда Трампа становится всё менее и менее предсказуемой.
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Доллары и золото Трампа — продать нельзя купить Возврата нет Внешнеэкономическая политика Дональда Трампа становится всё менее и менее предсказуемой.
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