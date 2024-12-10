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Египет получил от ХАМАС поименный список израильских заложников — Al Arabiya

Египет получил от ХАМАС поименный список израильских заложников — Al Arabiya

Список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников передали египетской стороне представители палестинского движения ХАМАС, 10 декабря передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

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