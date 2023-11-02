Губерниев о решении МОК поддержать спортсменов Израиля: Лицемерие и фарисейство

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и телеведущий, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) поддержать израильских спортсменов, предупредив о недопустимости их дискриминации.
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