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Счёт на тысячи: на Украине признали резкий рост применения реактивных «Гераней

Счёт на тысячи: на Украине признали резкий рост применения реактивных «Гераней» Советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрест.

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