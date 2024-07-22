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Спонсор Байдена Джон Морган отказался финансово поддерживать Камалу Харрис

Спонсор Байдена Джон Морган отказался финансово поддерживать Камалу Харрис

Джон Морган, один из крупных спонсоров кампании действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена в 2020 году, отказался финансово поддерживать вице-президента Камалу Харрис, намеренную участвовать в ноябрьских выборах главы государства.

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