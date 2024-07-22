Спонсор Байдена Джон Морган отказался финансово поддерживать Камалу Харрис

Джон Морган, один из крупных спонсоров кампании действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена в 2020 году, отказался финансово поддерживать вице-президента Камалу Харрис, намеренную участвовать в ноябрьских выборах главы государства.
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