Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

В «Рудневе» открылся комплекс из 21 мастерской и лаборатории Сергей Собянин и Владимир Путин открыли инновационную площадку для практической подготовки студентов колледжей Москвы в индустриальном парке “Руднево”.
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