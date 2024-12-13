Экс-депутат Рады раскрыл цель ввода войск на Украину Западом

Запад обсуждает ввод воинского контингента на Украину с миротворческой миссией. Однако любые войска, которые встанут между Россией и Украиной по просьбе Киева и без учета позиции Москвы, являются оккупационными.
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