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Царьград

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Собянин: Делаем всё, что необходимо, для поддержки Вооружённых сил России

Собянин: Делаем всё, что необходимо, для поддержки Вооружённых сил России

3 сентября вспоминают день, когда завершилась Вторая мировая война - для нашей страны она стала испытанием длиной в четыре года.

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