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Люди среднего возраста стали новой движущей силой K-pop на Западе

Люди среднего возраста стали новой движущей силой K-pop на Западе

K-pop все заметнее выходит за пределы привычной молодежной аудитории. В США и Европе растет число поклонников в возрасте 40–50 лет, причем именно они оказываются среди самых активных покупателей альбомов, коллекционных изданий и билетов на концерты.

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