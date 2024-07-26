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СМИ: у арестованного генерала Булгакова нашли дачу в сирийском Тартусе

СМИ: у арестованного генерала Булгакова нашли дачу в сирийском Тартусе

фото: Также раскрыты доходы генералы и его жены, а также как и каким имуществом они владеют. Источник Telegram-канала Shot выяснил, что у арестованного экс-замминистра обороны РФ, генерала Дмитрия Булгакова была дача в сирийском Тартусе.

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