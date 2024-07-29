Украинский беспилотник атаковал трамвай в Горловке, ранена вагоновожатая

Последствия удара БПЛА ВСУ по трамваю. Фото © Telegram / Приходько РИК Вооружённые силы Украины в понедельник утром, когда люди отправляются на работу в общественном транспорте, нанесли удар по трамваю в Горловке с помощью дрона-камикадзе.