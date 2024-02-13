«Дом-2» закрыли, вот и развлекается»: Орлову затравили за провокационное видео с дочкой

Телеведущая заранее подготовилась к потоку хейта. Ольга Орлова с дочерью Аней соцсетиОльга Орлова хоть и позиционирует себя как спокойную и неконфликтную особу, далекую от всяких скандалов, однако в соцсетях регулярно эпатирует подписчиков.