«Дом-2» закрыли, вот и развлекается»: Орлову затравили за провокационное видео с дочкой

Телеведущая заранее подготовилась к потоку хейта. Ольга Орлова с дочерью Аней соцсетиОльга Орлова хоть и позиционирует себя как спокойную и неконфликтную особу, далекую от всяких скандалов, однако в соцсетях регулярно эпатирует подписчиков.
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