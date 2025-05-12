Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды. Представляем прогноз на 12 мая в Орле

Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды. Представляем прогноз на 12 мая в ОрлеСегодня, 12 мая, воздух окутан мягким покрывалом облаков, и лёгкий западный ветер шепчет о своих путешествиях со скоростью 1,9 м/с.