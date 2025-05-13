На Ямале с начала года многодетные семьи купили почти 6 тысяч льготных авиабилетов

Почти шесть тысяч авиабилетов приобрели многодетные семьи на Ямале с начала года. Чаще всего льготной программой северяне пользовались при перелетах из Салехарда в Тюмень, Сочи, Москву и из Нового Уренгоя в Москву и Сочи.