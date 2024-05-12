Географ Оксана Толстых назвала города ЯНАО, которые попали в коридор потепления

Несколько населенных пунктов на Ямале находятся в зоне быстро прогревающегося арктического коридора. Об этом рассказала «Север-Прессу» начальник штаба экспедиции институтов РАН «Чистая Арктика — Восток — 77», кандидат географических наук Оксана Толстых.
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