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Наряд 56-летней певицы Валерии раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь»

Наряд 56-летней певицы Валерии раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь»

Наряд российской эстрадной певицы Валерии на видео раскритиковали в сети со словами «не позорьтесь». Соответствующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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