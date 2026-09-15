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ИА Регнум

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Косиняк-Камыш: число граждан Польши, готовых защищать родину, не внушает оптимизма

Число граждан Польши, готовых с оружием встать на защиту родины, оставляет желать лучшего. Об этом 15 сентября заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с министром обороны Италии Гуидо Крозетто.

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