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Пронедра

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Врач Ильчишина объяснила, сегодня болезнь Льва Толстого лечится за полчаса

Врач Ильчишина объяснила, сегодня болезнь Льва Толстого лечится за полчаса

Желчнокаменная болезнь мучила Льва Толстого почти сорок лет. Гастроэнтеролог Татьяна Ильчишина объяснила, что современная лапароскопическая операция решила бы проблему за полчаса, но в XIX веке профессору Захарьину оставались лишь диета и минеральные воды.

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