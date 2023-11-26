В США спрогнозировали скорую потерю способности Украины к ведению конфликта

Вооруженным силам Украины (ВСУ) до февраля 2024 года не получится удержать свои позиции в конфликте. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.