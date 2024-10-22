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Наталья Влащенко: Прокуроры: живут лучше всех благодаря неограниченной пенсии и особым выплатам. И все это за ваш счет!

Наталья Влащенко: Прокуроры: живут лучше всех благодаря неограниченной пенсии и особым выплатам. И все это за ваш счет!

Вот просто интересно: почему прокуроры должны жить лучше, чем другие граждане? Неограниченная пенсия (у других граждан — до 16 тысяч, сколько налогов они бы ни платили), особые выплаты, ордена и инвалидность как высшая форма благодарности и доверия государства… Как известно, честными людей делает неотвратимость наказания, а не исключительное положение в обществе.

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