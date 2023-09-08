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Илон Маск сообщил, что получал от Киева запрос на активацию системы Starlink для нанесения Украиной ударов по кораблям ЧФ РФ

Илон Маск сообщил, что получал от Киева запрос на активацию системы Starlink для нанесения Украиной ударов по кораблям ЧФ РФ

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал информацию о том, что ограничивал функционал оборудования спутниковой связи Starlink, которое ранее было передано в распоряжение Украины.

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