Политика как он...
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Политика как она есть

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В США заявили о регулярных контактах Путина и Илона Маска

В США заявили о регулярных контактах Путина и Илона Маска

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, а правительство США якобы в курсе этого, но не имеет права ограничить Маска.

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