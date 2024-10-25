В США заявили о регулярных контактах Путина и Илона Маска

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, а правительство США якобы в курсе этого, но не имеет права ограничить Маска.
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