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Цена нефти Brent взлетела до $78 за баррель на фоне ударов США по Ирану

Цена нефти Brent взлетела до $78 за баррель на фоне ударов США по Ирану

Резкий скачок цен на нефть произошёл на фоне сообщений об американских ударах по Ирану. Как свидетельствуют данные биржевых торгов, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent достигла $78 за баррель.

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