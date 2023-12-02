Эстония может аннулировать ВНЖ тех, кто получит гражданство РФ

В Эстонии могут начать применять практику лишения вида на жительство тех, кто получит российское гражданство, если в этом усмотрят угрозу безопасности страны, заявила премьер-министр государства Кая Каллас, чьи слова приводит РБК.
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