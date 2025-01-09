Globe and Mail: Канада может ввести пошлины на унитазы и сок из США

Канада изучает возможность введения пошлин на американские стальные и керамические изделия, в том числе – унитазы и раковины, а также апельсиновый сок, пишет издание Globe and Mail, ссылаясь на анонимный источник в правительстве.
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