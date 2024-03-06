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ФедералПресс

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Путин назвал БРИКС мощным объединением, притягивающим страны

Путин назвал БРИКС мощным объединением, притягивающим страны

СИРИУС, 7 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин во время церемонии закрытия фестиваля молодежи в Сириусе заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.

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