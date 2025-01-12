Прогноз погоды в Крыму на 12 января ☂️ В Симферополе +5 и дождь со снегом В Севастополе +6 и небольшой дождь В Евпатории +5 и небольшой дождь В Черноморском +5 и дождь со снегом В Джанкое +5 и небольшой дождь В Ялте +6 и дождь В Алуште +6 и небольшой дождь В Керчи +4 и небольшой дождь В Армянске +4 и небольшой дождь В Красноперекопске +4 и небольшой дождь В Бахчисарае +5 и небольшой дождь В Феодосии +5 и небольшой дождь В Судаке +5 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.