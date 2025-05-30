Слуцкий предупредил о сложностях второго этапа переговоров с Украиной

«Второй раунд переговоров пройдет в непростой обстановке после визита [Владимира] Зеленского в гости к [канцлеру ФРГ Фридриху] Мерцу», — заявил он, упомянув недавний визит Зеленского в Германию, где на совместной пресс-конференции Мерц подтвердил отмену ограничений на дальность ударов немецким оружием по российской территории, ранее озвученных для Киева.
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