Слуцкий предупредил о сложностях второго этапа переговоров с Украиной

«Второй раунд переговоров пройдет в непростой обстановке после визита [Владимира] Зеленского в гости к [канцлеру ФРГ Фридриху] Мерцу», — заявил он, упомянув недавний визит Зеленского в Германию, где на совместной пресс-конференции Мерц подтвердил отмену ограничений на дальность ударов немецким оружием по российской территории, ранее озвученных для Киева.