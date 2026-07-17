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Курские новости

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Бондаренко отказалась присутствовать в курском суде из-за СМИ

Бондаренко отказалась присутствовать в курском суде из-за СМИ

«Театр абсурда» – так Бондаренко охарактеризовала процесс, когда судья разрешил съёмку. Она потребовала вывести её из зала, сказала, что «контора» уже озвучила приговор, и отказалась участвовать, сославшись на то, что СМИ за 10 месяцев разрушили жизнь её семьи.

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