Бондаренко отказалась присутствовать в курском суде из-за СМИ

«Театр абсурда» – так Бондаренко охарактеризовала процесс, когда судья разрешил съёмку. Она потребовала вывести её из зала, сказала, что «контора» уже озвучила приговор, и отказалась участвовать, сославшись на то, что СМИ за 10 месяцев разрушили жизнь её семьи.