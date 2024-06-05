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Суд над Фроловым: о чем рассказал бывший начальник чекиста-миллиардера

Суд над Фроловым: о чем рассказал бывший начальник чекиста-миллиардера

Суд над Фроловым: о чем рассказал бывший начальник чекиста-миллиардера Евгения КомароваНа 4 июня в Московском гарнизонном военном суде было запланировано рассмотрение дела Дмитрия Фролова, ранее являвшегося замглавы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.

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