Суд над Фроловым: о чем рассказал бывший начальник чекиста-миллиардера Евгения КомароваНа 4 июня в Московском гарнизонном военном суде было запланировано рассмотрение дела Дмитрия Фролова, ранее являвшегося замглавы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.
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