Совсем не рай для советских детей: вся правда об «Артеке»

Приехать в летний лагерь «Артек» мечтал любой советский ребёнок. А все из-за того, что там можно было познакомиться с иностранцами, встретиться с космонавтом и много плавать в море! Но совсем не всегда эти мечты соответствовали реальности Место для элиты Во времена СССР «Артек» был лагерем для избранных школьников.
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